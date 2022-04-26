Üniversitede patlama oldu! 4 kişi hayatını kaybetti

PAKİSTAN’da Karaçi Üniversitesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Geo News televizyonundaki habere göre, üniversite kampüsü içerisinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi gönderildi.

Güvenlik güçleri, patlamanın sebebini araştırıyor.