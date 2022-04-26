BIST 2.488
DOLAR 14,79
EURO 15,81
ALTIN 905,33
HABER /  DÜNYA

Üniversitede patlama oldu! 4 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üniversitede patlama oldu! 4 kişi hayatını kaybetti

 PAKİSTAN’da Karaçi Üniversitesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Abone ol

Geo News televizyonundaki habere göre, üniversite kampüsü içerisinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi gönderildi.

Güvenlik güçleri, patlamanın sebebini araştırıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Engelli aylığı alana 2022 bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Engelli aylığı alana 2022 bayram ikramiyesi ödenecek mi?
En özel Anneler Günü Hediyesini Pandora'da keşfet!
En özel Anneler Günü Hediyesini Pandora'da keşfet!
En düşük emekli aylığına zam! Çalışma Bakanı '1 Mayıs'ta açıklayacağım' deyip duyurdu!
En düşük emekli aylığına zam! Çalışma Bakanı '1 Mayıs'ta açıklayacağım' deyip duyurdu!
Burak Elmas ve 9 yönetim kurulu üyesinden dava
Burak Elmas ve 9 yönetim kurulu üyesinden dava
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov '3. Dünya Savaşı gerçek bir risk' dedi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov '3. Dünya Savaşı gerçek bir risk' dedi
Mustafa Sarıgül Sincan Cezaevi önünde 'af çağrısı' yaptı
Mustafa Sarıgül Sincan Cezaevi önünde 'af çağrısı' yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü Kremlin duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü Kremlin duyurdu
Parkta oyun oynarken küçük çocuk spor aletine ayağını sıkıştırdı
Parkta oyun oynarken küçük çocuk spor aletine ayağını sıkıştırdı
Çocuklar 23 Nisan’ı Calista Luxury Resort’ ta coşkuyla kutladılar!
Çocuklar 23 Nisan’ı Calista Luxury Resort’ ta coşkuyla kutladılar!
Gürültü tartışması! Balta ile polis komşusunu yaraladı
Gürültü tartışması! Balta ile polis komşusunu yaraladı