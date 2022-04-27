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ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti Çin protesto etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti Çin protesto etti

ABD'nin güdümlü füze taşıyan muhribi Tayvan Boğazı'ndan geçti.

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ABD Donanması 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Sampson'un geçişinin "uluslararası hukuka uygun icra edilen rutin faaliyet olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişi ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik'e bağlılığının göstergesidir. ABD silahlı kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve operasyon yapmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Geçiş, ABD donanmasının bu yıl Tayvan Boğazı’ndaki ikinci seyir faaliyeti oldu. Daha önce Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Ralph Johnson, 26 Şubat'ta bölgeden geçmişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Sözcüsü Şi Yi, geminin Pekin'in kendi karasuları olarak gördüğü bölgeden geçişini protesto ederek, "ABD'nin sıkça yaptığı provokasyonlar Tayvan bağımsızlık güçlerine yanlış mesaj veriyor ve Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı olumsuz etkiliyor." dedi.

Tayvan Adası ve Tayvan Boğazı'nı kendi egemenlik alanı gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerilime sebep oluyor.

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