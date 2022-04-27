IMAGINE TURKİYE açılışını The British Museum’da yaptı

19 Nisan 2022 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da ilk kez düzenlenen IMAGINE TURKİYE etkinliğinin açılışı dünyanın en prestijli müzelerinden biri olan The British Museum’da gerçekleştirildi.

Abone ol

19 Nisan 2022 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da ilk kez düzenlenen IMAGINE TURKİYE etkinliğinin açılışı dünyanın en prestijli müzelerinden biri olan The British Museum’da gerçekleştirildi.

IMAGINE TURKİYE etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Limak International Hotels & Resorts CEO’su Kaan KAVALOĞLU önemli değerlendirmelerde bulundu. En güncel turizm verilerini İngiliz ve Türk turizm paydaşları ve basın mensupları ile paylaşan Kavaloğlu, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki turizm faaliyetlerinin artırılmasının önemini vurguladı.

İlk gün British Museum’da başlayan etkinlik DoubleTree by Hilton Otel’de B2B toplantılarıyla devam etti. B2B toplantıları için ayrılan alanda turizm ve sağlık turizmi firmaları potansiyel iş birlikleri için İngiliz iş insanları ile bir araya gelme fırsatı yakaladı.