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Çin'den kuş gribinden korkutan haber H3N8 bir çocukta tespit edildi

Çin'den kuş gribinden korkutan haber H3N8 bir çocukta tespit edildi

KORONAVİRÜS ile mücadelesi süren Çin'den kuş gribi ile ilgili yeni bir haber geldi. H3N8 kuş gribi 4 yaşındaki çocukta tespit edildi.

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Çinli bilim insanları H3N8 olarak bilinen kuş gribinin ilk kez bir insanda tespit edildiğini duyurdu.

Çinli yetkililer daha önce sadece hayvanlarda tespit edilen kuş gribinin ilk kez bir insana bulaştığını açıkladı. Yetkililer H3N8 olarak da bilinen kuş gribinin Henan bölgesindeki 4 yaşındaki bir çocukta tespit edildiğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan çocuğa bu virüsün nasıl bulaştığı henüz bilinmezken, çocukta yüksek ateş ve diğer semptomların tespit edildiği de belirtildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu çocuğun yakınlarının sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Yetkililer çocuğun ailesinin tavuk ve inek yetiştiriciliği yaptığı ve bu hayvanlarla yakın temasta olduğunu duyurdu. Daha önce dünyanın farklı bölgelerinde de tespit edilen H3N8 virüsü köpek, at, kuş gibi hayvanlarda tespit edilmişti.

Çinli yetkililer, bu virüsün insanlara bulaşma kapasitesinin düşük olduğunu ve bu virüsün salgına dönüşmesi ihtimalinin az olduğunu aktardı.

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