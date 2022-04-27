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Galatasaray Kulübü duyurdu! O isimle yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü duyurdu! O isimle yollar ayrıldı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2018 yılından beri görev yapan başantrenör Efe Güven ile yollarını ayırdı.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Efe Güven ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısında çok genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerine 2018’den beri kadın basketbol A takımımızın başantrenörü olarak devam eden Efe Güven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray camiasında kazandığı kültür ve değerler ışığında yoluna devam edeceğine inandığımız Efe Güven’e bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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