Kadir suresi meali ve tefsiri Diyanet Kadir suresi Türkçe anlamı

Müslüman alemi için anlamı büyük Kadir gecesi bugün. Meleklerin yer yüzüne indiği, şeytanın bağlandığı, cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı Kadir gecesi Kuran'ın Hazreti Muhammet'e indirilmeye başlandığı gecedir. Kadir Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu araştırılacak. Peki Kadir suresi Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu nasıl?

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Kuran'ın Hazreti Muhammet'e indirilmeye başlandığı gecede Kadir Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu araştırılacak. Kadir suresi okunuşu gün içerisinde sık sık yapılabilir, çünkü bu surenin fazileti, faydaları ve yararları olduğuna inanılır. Kadr, kelimesinden gelen kadir gecesi şeref ve azamet anlamına gelir. Peki Kadir Suresi okunuşu nasıl ve anlamı nedir? Kadir gecesinde Kadir Suresi okumanın fazileti nedir? İşte Kadir suresi Türkçe anlamı ve meali

Mübarek Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor. Bu gecede yapılacak dualar, okunacak sureler ve kılınacak namazlar büyük önem taşıyor. Kelime-i Şehadetle beraber telaffuz edildiğinde sekiz cennetin kapısının birden açılacağı müjdelenen Kadir suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşu merak ediliyor. İşte Kadir gecesinde Kadir Suresi okumanın fazileti ve Kadir Suresi okunuşu ile anlamı

Kadir suresi Arapça okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir suresi Türkçe anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir suresi faziletleri:

Kadir Suresinde de diğer surelerde olduğu gibi çok önemli bilgilere yer verilmiştir. Okunması en faziletli surelerden birisidir. Hadis kaynaklarında bu surenin fazileti hakkında önemli bilgiler yer almıştır. O hadislerden bazıları şöyle;

Kadir Suresinin faziletiyle ilgili olarak tefsirlerde, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.