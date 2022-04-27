Funda Kocabıyık kimdir aslen nereli kaç yaşında? Funda Kocabıyık evli mi?

Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın eşi, eski AK Partili Milletvekili Hüseyin Kocabıyık dün sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla Gezi Davası’nda alınan kararları eleştirmişti. Bu gelişmenin ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık yine gündem oldu. Peki Uşak Valisi Funda Kocabıyık kimdir, aslen nereli, eşi kimdir?

Abone ol

‘Uşak Valisi Funda Kocabıyık kimdir?’ sorusu sosyal medyanın gündeminde. İçişleri Bakanlığı kararı ile merkeze çekilen Funda Kocabıyık’ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Kahramanmaraş doğumlu olan Funda Kocabıyık, lisans eğitimini felsefe üzerine yapmıştı. İşte Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın hayatı ve kariyeri…

Uşak Valisi Funda Kocabıyık Kimdir?



1972 yılında dünyaya gelen Funda Kocabıyık, 1994 yılında Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik hayatına felsefe öğretmeni olarak başlamıştır.

Funda Kocabıyık, 1972 yılında doğdu. Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın eşi olan Funda Kocabıyık, öğretmenlik mesleğinden geliyor.

1994 yılında felsefe grubu öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi'nde göreve başladı. 1995 yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesi'nde felsefe grubu öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'nın açtığı müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı oldu. 3 Kasım 2008 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavını kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığında bakanlık müfettişliği görevine atandı. 14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. 28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 Sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu'nun değişmesi ile kurulan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne atandı. 13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/202 sayılı kararı ve 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 6. Maddeleri gereğince Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Uşak'a vali olarak atandı. Vali Funda Kocabıyık, evli ve iki çocuk annesidir.