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Fahrettin Koca bundan sonra kimlerin maske takacağını açıkladı

Fahrettin Koca bundan sonra kimlerin maske takacağını açıkladı

MASKE kararı bugün yayınlanan genelgeyle kapalı alanlarda kalktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son açıklamasında soğuk algınlığı hissedenlere maske takması önerisinde bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Aydın Valiliğini ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan  Koca, şunları ifade etti: 

Bilim Kurulu son toplantısını dün yaptı. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına inene kadar maske kullanımı onun dışında hiç bir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama olmuştu. Bunun içine uçaklar da, eğitim de, kapalı alanlar da tüm kurumlar girmiş olur.

Maskenin koruyucu olduğunu bir enfeksiyon durumunda bir başkasına bulaştırmada önleyici olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte herhangi bir vatandaşımız üst solunum yolu enfeksiyonu hisseder durumda olursa bir başkasına bulaştırmamak için maskesini takıyor olmalı, bu bizim için bir alışkanlık olmalı. Biz maskenin koruyucu olduğunu, bulaş riskini önlediğini biliyoruz.

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