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Bekir Bozdağ'dan 27 Nisan e-muhtırası için yıl dönümü mesajı

Bekir Bozdağ'dan 27 Nisan e-muhtırası için yıl dönümü mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "27 Nisan, ilk defa bir hükümetin vesayet odaklarına alenen karşı çıktığı tarihtir." ifadesini kullandı.

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Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vesayet odaklarının seçilmiş hükümete karşı yayınladığı 27 Nisan e-bildirisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve millet iradesine sahip çıkması ile tarihin çöplüğüne yırtılarak atıldığını belirtti.

"27 Nisan, ilk defa bir hükümetin vesayet odaklarına alenen karşı çıktığı tarihtir." ifadesini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"27 Nisan, ilk defa bir iktidarın, 'Milletten aldığım yönetme yetkisine, vesayet odaklarını ortak etmem' dediği tarihtir. 27 Nisan, hükümetin milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığı tarihtir. 27 Nisan e-bildirisine verilen bu cevap ile 17-25 Aralık, Gezi kalkışması ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsüne karşı milletimizin seçilmiş liderine ve iktidarına sahip çıkması demokrasi tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Allah aziz milletimizden razı olsun."

e-muhtıra nedir?

E-muhtıra, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay Başkanlığının cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısı ile 27 Nisan 2007 tarihinde gece saat 23.20'de yaptığı, laiklikle ilgili açıklama. 

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