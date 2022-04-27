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Spor Toto Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 35. hafta heyecanı 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. İşte 35. haftada görev alacak hakemler...

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre, Süper Lig’de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

29 Nisan Cuma
20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi
16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar
16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar
16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam
20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

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