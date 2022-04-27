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DSÖ'den Kinder Sürpriz açıklaması antibiyotiğe bile dirençli aileler dikkat

DSÖ'den Kinder Sürpriz açıklaması antibiyotiğe bile dirençli aileler dikkat

KİNDER Sürpriz ürünlerindeki Salmonella bakterisi krizine Dünya Sağlık Örgütü de açıklama yaptı.Dünya Sağlık Örgütü bugün açıklama yaparak monofazik Salmonella Typhimurium sekansı tip 34 olarak adlandırılan Salmonella enfeksiyonunun soruşturma sonucunda Belçika'daki bir çikolata üretim tesisinden kaynaklandığını ve bugüne kadar 11 ülkeden 151 vaka bildirildiğini belirtti.

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DSÖ, bahsi geçen çikolata ürünlerinin 113 ülkeye dağıldığını ve 10 Nisan’da Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı (INFOSAN) tarafından ürünlerin toplatılmaya başlandığını açıkladı.

DSÖ, İngiltere’nin kendilerine Salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Martta ilk defa bilgi verdiğini ve kanıtların salgını 25 Nisan itibariyle Belçika’da üretilen bir çikolata ürününe dayandığını ifade etti.

6 tip antibiyotiğe dirençli
Açıklamada “Aralık 2021 ve Ocak 2022’de Belçika, Arlon’daki Ferrero Corporate tesisindeki buttermilk (yayık altı süt ürünü) tanklarında insan salgın vakalarına uyan monofazik S. Typhimurium tespit edildi” denildi.

Bahsi geçen çikolata ürünlerinin Salmonella testlerinin negatif çıkmasından sonra dünya çapında dağıtıldığını ifade eden DSÖ, salgının yapılan analizlere göre 6 tip antibiyotiğe dirençli olduğunu vurguladı.

Vaka görülen ülkeler
DSÖ, 25 Nisan itibariyle Belçika (26 vaka), Fransa (25 vaka), Almanya (10 vaka), İrlanda (15 vaka), Lüksemburg (1 vaka), Hollanda (2 vaka), Norveç (1 vaka), İspanya (1 vaka), İsveç (4 vaka), Birleşik Krallık (65 vaka) ve AmerikaBirleşik Devletleri (1 vaka) olmak üzere toplamda 151 Salmonella vakası olduğunu belirtti.

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