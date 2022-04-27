Bugün Kadir gecesi yeni kısa ve dualı Kadir gecesi kandil mesajları
Bugün bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi idrak edilecek. Meleklerin yer yüzüne indiği, cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu Kadir Gecesi'ne özel en güzel resimli kısa Kadir Gecesi mesajları, kısa ve öz Kadir Gecesi tebrik ve kutlama sözleri sayfamızda. İşte Facebook ve instagram'da paylaşacağınız Kadir gecesi sözleri
Bugün bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi... Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir. Bu gecede Kadir Suresi ile 12 rekatlık tesbih namazı kılınması öneriliyor. Kadir Gecesi'nde dostlarınızı ve ailenizi de unutmayın. Kadir Gecesi mesajlarını resimli olarak cep telefonunuzdan kısa ve öz güzel sözlerle atabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ve güzel sözleri.
*Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun! *Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
*Kadir geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller..! *Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi'nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!
*Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayirli bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mubarek olsun.