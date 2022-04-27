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Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı! Eşi Gezi davası kararı ve İstanbul seçimini eleştirmişti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı! Eşi Gezi davası kararı ve İstanbul seçimini eleştirmişti

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekildi. Kocabıyık'ın eşi eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi davasında Osman Kavala'ya verilen cezayı eleştirmiş ve bunu Erdoğan'ın durdurabileceğini iddia etmişti.

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Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.

Funda Kocabıyık'ın eşi  25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi davasında verilen mahkumiyet ve tutuklama kararları ile iptal edilen 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinde partisinin aldığı tutumu dün gece sosyal medyadan sert sözlerle eleştirmişti. 

Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk
"Bizimki de ne kader böyle!" diyen Hüseyin Kocabıyık, "Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar." deyip eklemişti:

Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz
"Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz."

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