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İbrahim Haskoloğlu'na tahliye kararı! Erdoğan ve Fidan'ın kimliğini paylaşmıştı

İbrahim Haskoloğlu'na tahliye kararı! Erdoğan ve Fidan'ın kimliğini paylaşmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın sözde kimlik bilgilerini paylaşan ve kimlik bilgilerinin hackerlar tarafından çalındığı iddialarını dile getiren gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi.

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İstanbul'da gözaltına alınarak "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, tahliye edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Nisan'da tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun avukatı, mahkemeye başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Haskoloğlu'nun tahliyesine hükmetti.

Ne olmuştu?
İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu sahte kimlik kartlarını paylaşan İbrahim Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında 'kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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