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Gelecek Partili Özdağ'dan HDP'ye Garo Paylan tepkisi: Oy verenler duydunuz mu?

Gelecek Partili Özdağ'dan HDP'ye Garo Paylan tepkisi: Oy verenler duydunuz mu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini TBMM'ye sunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a tepki göstererek "HDP'yi yönetenler, derhal gereğini yapın." dedi.

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Selçuk Özdağ, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Ermeni soykırım iddialarını ABD Başkanı Joe Biden'ın gündeme getirdiğini belirterek "Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için bir koz olarak kullanıyorlar. Bu tarihçilerin işidir. Bu devletlerin, siyasetçilerin işi değildir." ifadesini kullandı.

İddiaların önemine ilişkin değerlendirmede bulunan Özdağ, şöyle devam etti:

"Bir kıtal olmuştur önce Taşnaklar ve Hınçaklar başlamışlardır. Osmanlı 24 Nisan'da Çanakkale'de iken arkadan ayaklanma yapanlar tutuklanmıştır. Ardından da 27 Mayıs'ta da bir tehcir olmuştur. Tehcirde Türklerin ve Ermenilerin acıları olmuştur. Anadolu coğrafyasında beraber yaşadığımız yerde Taşnak ve Hınçaklar niye silahlanmıştır? Önce bu soruyu sormamız gerekmektedir."

HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine ilişkin tepki gösteren Özdağ, şunları kaydetti:

"Garo Paylan'ın babaannesinin hesabını sormadan önce, Van'daki Ayşe kadının neden iki çocuğunun kendi gözlerinin önünde öldürüldüğünün hesabı soracağız. Sonra Garo Paylan'nın babaannesine gelecek iş. Garo Paylan'ı kınıyorum. Buradan HDP'ye oy verenlere sesleniyorum. HDP'ye oy verenler, Garo Paylan'ın vermiş olduğu kanun teklifini duydunuz mu? Duyun görün, onları ve onlara da tepkinizi gösterin. HDP'yi yönetenler, derhal gereğini yapın. Türkiye'de demokrasi istiyorsanız, 'Türkiye partisiyiz' diyorsanız, Türkiye'de çoğulculuğu istiyorsanız, lütfen Garo Paylan hakkında gereğini yapın yapmak mecburiyetindesiniz."

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