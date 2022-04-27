Rusya'nın gaz silahı elinde kaldı! Avrupa Birliği, Rusya'dan fosil yakıt almayı bitiriyor!

AVRUPA Birliği'nden Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'ın gazını kesmesine misillime geldi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi.

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Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta, Moskova'nın elindeki en güçlü kart Avrupa'nın neredeyse tamamının bağımlı olduğu Rus gazıydı. Rus lider Vladimir Putin, yaptırım uygulayan ülkelerden doğalgaz karşılığını Ruble olarak ödemelerini istedi. Romanya ve Bulgaristan Ruble ile ödeme yapmayı reddedince Putin bu gece yarısı iki ülkeye gaz akışını durdurdu.

Avrupa Birliği Rusya'nın elindeki en güçlü silah haline gelen Rus dolgaz silahını elinden aldı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın gazını kestiği Polonya ve Bulgaristan'ın Avrupalı komşularından gaz alacağını belirterek, "Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdi" dedi. AB'nin Rusya'nın şantajı karşısında acil durum planı oluşturduğunu belirten Leyen Avrupalı ​​firmaların Rus para biriminde ödeme yapma baskısına boyun eğmemeleri gerektiğini belirtti

Gazprom, Ruble ile ödeme yapmayan 2 ülkenin gazını kesti

Rus enerji şirketi Gazprom, ödemeleri ruble ile yapmayı reddetmelerinin ardından Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz tedarikini durdurduğunu açıklamıştı. Varşova ve Sofya, kendilerine Çarşamba gününden itibaren gaz arzının durdurduğunu bildirirken AB Rusya'nın hamlesini 'Şantaj' olarak değerlendirdi

Sözleşmelere aykırı ve tek taraflı

Rusya'nın benzer adımları diğer Avrupa ülkeleri için de atacağı konuşulurken AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu belirtti.

Gazı Avrupalı komşularından alacaklar

Rusya'nın tedariki kestiği Polonya ve Bulgaristan'ın gazı Avrupalı komşularından alacağını belirten Leyen, "Kremlin'in üye ülkeleri bölme girişimi bir kez daha başarısız oldu. Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdi" dedi.

Ruble baskısına boyun eğmeyin

Avrupalı ​​firmaların Rus para biriminde ödeme yapma baskısına boyun eğmemeleri gerektiğini söyleyen Leyen bunun yaptırım ihlali olacağının altını çizerek şirketlerin bu riske girmemesi gerektiğini belirtti.

Acil durum planı oluşturuldu

Leyen ayrıca doğal gaz konusunda AB genelinde alternatif teslimatlar ve mümkün olan en iyi depolama seviyelerini sağlamak için çalışıldığını belirterek, “AB üyeleriyle koordinasyon ve dayanışma içinde çalışarak tam da böyle bir senaryo için acil durum planı oluşturduk. Şu anda gaz koordinasyon grubunun bir toplantısı yapılıyor. Alternatif akışları güvence altına almak için uluslararası ortaklarla da çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca Avrupa'da enerji arzının güvenliğini sağlamak için Avrupalı ve dünya liderleriyle çalışmaya devam edeceğiz. Avrupalılar, bu yeni meydan okuma karşısında etkilenen üye devletlerle birlik ve tam dayanışma içinde olduğumuza inanabilir ve tam desteğimize güvenebilirler” ifadelerini kullandı.