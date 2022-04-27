Rusya'nın gaz silahı elinde kaldı! Avrupa Birliği, Rusya'dan fosil yakıt almayı bitiriyor!
AVRUPA Birliği'nden Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'ın gazını kesmesine misillime geldi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi.Abone ol
Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta, Moskova'nın elindeki en güçlü kart Avrupa'nın neredeyse tamamının bağımlı olduğu Rus gazıydı. Rus lider Vladimir Putin, yaptırım uygulayan ülkelerden doğalgaz karşılığını Ruble olarak ödemelerini istedi. Romanya ve Bulgaristan Ruble ile ödeme yapmayı reddedince Putin bu gece yarısı iki ülkeye gaz akışını durdurdu.
Avrupa Birliği Rusya'nın elindeki en güçlü silah haline gelen Rus dolgaz silahını elinden aldı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın gazını kestiği Polonya ve Bulgaristan'ın Avrupalı komşularından gaz alacağını belirterek, "Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdi" dedi. AB'nin Rusya'nın şantajı karşısında acil durum planı oluşturduğunu belirten Leyen Avrupalı firmaların Rus para biriminde ödeme yapma baskısına boyun eğmemeleri gerektiğini belirtti
Gazprom, Ruble ile ödeme yapmayan 2 ülkenin gazını kesti
Rus enerji şirketi Gazprom, ödemeleri ruble ile yapmayı reddetmelerinin ardından Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz tedarikini durdurduğunu açıklamıştı. Varşova ve Sofya, kendilerine Çarşamba gününden itibaren gaz arzının durdurduğunu bildirirken AB Rusya'nın hamlesini 'Şantaj' olarak değerlendirdi
Sözleşmelere aykırı ve tek taraflı
Rusya'nın benzer adımları diğer Avrupa ülkeleri için de atacağı konuşulurken AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu belirtti.
Gazı Avrupalı komşularından alacaklar
Rusya'nın tedariki kestiği Polonya ve Bulgaristan'ın gazı Avrupalı komşularından alacağını belirten Leyen, "Kremlin'in üye ülkeleri bölme girişimi bir kez daha başarısız oldu. Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdi" dedi.
Ruble baskısına boyun eğmeyin
Avrupalı firmaların Rus para biriminde ödeme yapma baskısına boyun eğmemeleri gerektiğini söyleyen Leyen bunun yaptırım ihlali olacağının altını çizerek şirketlerin bu riske girmemesi gerektiğini belirtti.
Acil durum planı oluşturuldu
Leyen ayrıca doğal gaz konusunda AB genelinde alternatif teslimatlar ve mümkün olan en iyi depolama seviyelerini sağlamak için çalışıldığını belirterek, “AB üyeleriyle koordinasyon ve dayanışma içinde çalışarak tam da böyle bir senaryo için acil durum planı oluşturduk. Şu anda gaz koordinasyon grubunun bir toplantısı yapılıyor. Alternatif akışları güvence altına almak için uluslararası ortaklarla da çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca Avrupa'da enerji arzının güvenliğini sağlamak için Avrupalı ve dünya liderleriyle çalışmaya devam edeceğiz. Avrupalılar, bu yeni meydan okuma karşısında etkilenen üye devletlerle birlik ve tam dayanışma içinde olduğumuza inanabilir ve tam desteğimize güvenebilirler” ifadelerini kullandı.
Rusya: Ruble ile ödemeye başlarlarsa yeniden gaz verilir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Bulgaristan ve Polonya’ya doğal gaz sevkiyatının kesilmesine ilişkin, “Gaz için son ödeme tarihi yaklaşırken, bazı tüketiciler yeni sistem çerçevesinde ödeme yapmayı reddederse, o zaman Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı elbette devreye girer. Bazı ülkeler satın aldıkları gazın ödemesini ruble ile yapmaya karar verirse bu ülkelere gaz sevkiyatı yeniden başlayabilir” dedi. Peskov, Polonya ve Bulgaristan tarafıyla herhangi bir temas kurulmadığını da belirterek gaz ödemesini ruble ile yapmayı kabul eden birkaç ülke bulunduğunu da aktardı.
Bu bir şantaj değil!
Peskov, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Rusya'nın doğal gazı kesme kararını “Şantaj” olarak nitelendirmesine ilişkin, “Bu şantaj değil, Rusya tüketicilerine güvenilir bir enerji kaynağı tedarikçisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Rusya sözleşmelerdeki yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam etmektedir. Devlet Başkanı kararnamesiyle yeni ödeme yöntemi kararı, ülkelerin bize karşı ekonomi ve finans alanında eşi benzeri görülmemiş dostça olmayan adımlarından kaynaklandı” diye konuştu. Bazı ülkelerin ruble ile ödeme yöntemini reddetmesi halinde Rusya’nın bu mali sonuçlara hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “Elbette her şey hesaplandı, tüm riskler tahmin edildi ve gerekli önlemler alındı” şeklinde konuştu.