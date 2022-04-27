Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya silaha dönüştü yüzümüze tokat atana eyvallah yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'ndaki İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı'na katıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez hazırlanan hat eseri Kur'an-ı Kerim İstanbul Mushafı programında konuşan Erdoğan, sosyal medya için mesajlarını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak Türkiye'de 7 yıl süren çalışmalar sonucu hazırlanan ve 1400 yıllık mushaf geleneğini ihya eden el yazması Kur'an-ı Kerim tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyanın silaha dönüşebildiğini söyleyen Erdoğan "Elbette yüzümüze tokat atana, canımıza kast edene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz. Devletimizi güçlendirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Asıl mesafe katetmemiz gereken yumuşak güç alanlarını edebiyatı, medyayı, sanatı, sporu ihmal etmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-İstanbul Mushafı tanıtım toplantısı nedeniyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. İstanbul Mushafı'nı hazırlayan Hüseyin Kutlu hocamızı, şahsım, milletim adıma tebrik ediyorum.

-Özellikle hat sanatının İslam dünyasındaki güzide isimleri İstanbul'a göç ederek faaliyetlerini burada sürdürmüşlerdir. Kültür sanat merkezi olan İstanbul bu anlamda dünyaya yön vermiştir.

-Sanaatkarlar Mushaf'ı Şerif geleneğine başka bir boyut kazandırmışlardır. Hamd olsun, asırlar boyunca kesintiye uğramadan, bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Hayatımızın her alanında, özellikle geleneği olan sanatları korumamız gerekiyor. İstanbul'un hat sanatının merkezi olmayı sürdürmesi, tarihmizin devamını, geleceğimizin aydınlığını göstermektedir. Yazı sanatımızın bugünkü temsilcilerini kutluyorum.

Sizi esir alan silaha dönüşür

-Teknolojinin kendisiyle muhteviyatının ayrımını iyi yapmak gerekiyor. İnterneti sosyal medyayı kullanmak herkesin hakkıdır. İçeriğini siz üretmiyor yönetmiyorsanız hak olarak gördüğünüz şey kısa sürede sizi esir alan silaha dönüşür. Benzer örnekleri tüm medya mecraları için vermek mümkündür.

-Bu mecraların yeni bir faşizm dalgasının araçları haline dönüşmeye başlaması dünyayı ve insanlığı tehdidin kucağına doğru itmektedir. Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden, zulümlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki, dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının, ötekileştirmenin yükselişe geçtiği bir döneme girdi. Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici.

Yüzümüze tokat atana eyvallah edecek değiliz

-Elbette yüzümüze tokat atana, canımıza kast edene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz. Devletimizi güçlendirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Asıl mesafe katetmemiz gereken yumuşak güç alanlarını edebiyatı, medyayı, sanatı, sporu ihmal etmeyeceğiz.

-Birileri rahatsız oluyor diye o izi sürmekten geri kalamayız. Televizyon dizilerinden sinemaya bilgisayar oyunlarına kadar özgün sanat içeriklerimizle dünyaya açıldık.

-İstanbul Mushafı'nı da medeniyetimizin yeni bir işareti, yeni bir sembolü olarak görüyorum. Cumhuriyet tarihinde ilk olması en büyük mefahirimizdir. İnşallah bunun devamı gelmeli. Hüseyin Kutlu hocama emeği gayreti eseri için teşekkür ediyorum. Leyle-i Kadr'in tüm İslam aleminin beraberliğine vesile olmasını diliyorum