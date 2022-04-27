Cumhuriyet tarihinde ilk 7 yılda hazırlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'ndaki İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı'na katıldı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak Türkiye'de 7 yıl süren çalışmalar sonucu hazırlanan ve 1400 yıllık mushaf geleneğini ihya eden el yazması Kur'an-ı Kerim tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu.