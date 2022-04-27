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Rusya'nın dev bankasının yöneticisi Ukrayna tarafında savaşa katıldı bomba itiraflar

Rusya'nın dev bankasının yöneticisi Ukrayna tarafında savaşa katıldı bomba itiraflar

Rus enerji devi Gazprom'un yan kuruluşu Gazprombank'ın üst düzey yöneticisi Igor Volobuev'den Rusya'yı çıldırtacak hamle. Rusya'dan kaçan isim Ukrayna tarafında savaşa katıldı.

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Gazprombank'ın üst düzey yöneticisi Igor Volobuev, Rus ordusuna karşı savaşmak için Ukrayna'ya kaçtı. Rus geçmişini silmek ve savaşı kazanana kadar Ukrayna'da kalmak istediğini belirten 50 yaşındaki adam Rus oligarkların peş peşe ölümleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rus enerji devi Gazprom'un yan kuruluşu olan ve Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Gazprombank'ın üst düzey yöneticisi Igor Volobuev, Rus ordusuna karşı savaşa katılmak için Rusya'dan anavatanı Ukrayna'ya kaçtı.

Rusya'nın anavatanıma yaptıklarını kenardan izleyemedim
The Insider'a konuşan 50 yaşındaki adam 20 yıl boyunca Rusya'da yaşadığını belirterek “Artık orada kalamazdım. Ben Ukrayna vatandaşıyım, Oktyrka'da doğdum. Rusya'nın anavatanıma neler yaptığını kenardan izleyemedim” dedi.

Çok pişmanım Rus geçmişimi silmek istiyorum
Rus birliklerinin Ukrayna'da ailesini ve sevdiklerini öldürdüğünü söyleyen Volobuev, "Babam bir ay boyunca soğuk bir bodrum katında yaşadı. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar benden utandıklarını söylüyor. Çok pişmanım, çok utanıyorum, ömrümün sonuna kadar bunun bedelini ödeyeceğim. Rus geçmişimi silmek ve savaşı kazanana kadar Ukrayna'da kalmak istiyorum." dedi.

33 yıllık kariyerimi geride bıraktım
2004 yılından beri Rusya'dan ayrılmak istediğini ancak ailevi nedenlerden dolayı bunu başaramadığını anlatan Volobuev, Gazprombank'ın Halkla İlişkiler ekibinin üst düzey yöneticisi olduğunu, 33 yıllık kariyerini geride bıraktığını ve Rusya'dan kaçtığını kimsenin bilmediğini söyledi.

Oligarkların ölümü intihar değil
Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra, 2 Mart'ta Rusya'dan ayrılan ve Ukrayna'nın toprak savunma güçlerine katılan Volobuev, Rus oligarkların şüpheli ölümleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski Gazprombank yöneticisi Vladislav Avayev ve eski enerji devi Novatek'in üst düzey yöneticisi Sergei Protosenya'nın ölümlerinin intihar olmadığını iddia eden Volobuev, Avayev'in çok fazla şey bildiği için öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Volobuev Gazprombank'ın eski yöneticisi Avayev için "Onu şahsen tanımıyordum ancak intihar ettiği iddiası sırasında Gazprombank'ın ilk başkan yardımcısıydı. Karısını ve kızını öldürebileceğini sanmıyorum. Bildiği şeyler nedeni ile tehdit oluşturmuş, bu nedenle de öldürülüp intihar olarak sergilenmiş olabilir" dedi.

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