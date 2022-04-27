BIST 2.436
DOLAR 14,83
EURO 15,63
ALTIN 900,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Boks makinalarından 16 bin TL çaldı!

Boks makinalarından 16 bin TL çaldı!

KAYSERİ'de 4 farklı iş yerinde bulunan boks makinalarını açarak 16 bin TL çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 farklı iş yerine ait olan boks makinalarını açarak toplamda 16 bin TL çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayları gerçekleştiren şahsın E.Y. (31) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Nureddin Nebati Suudi Arabistanlı bakanla görüştü: İş birlikleri geliştirilecek
Nureddin Nebati Suudi Arabistanlı bakanla görüştü: İş birlikleri geliştirilecek
Devlet Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
Devlet Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
Abdullah Avcı’dan çağrı: Cuma günü antrenmanda sizleri görmeyi bekliyorum
Abdullah Avcı’dan çağrı: Cuma günü antrenmanda sizleri görmeyi bekliyorum
Gelecek Partili Özdağ'dan HDP'ye Garo Paylan tepkisi: Oy verenler duydunuz mu?
Gelecek Partili Özdağ'dan HDP'ye Garo Paylan tepkisi: Oy verenler duydunuz mu?
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy G20 Zirvesi'ne davet edildi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy G20 Zirvesi'ne davet edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya silaha dönüştü yüzümüze tokat atana eyvallah yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya silaha dönüştü yüzümüze tokat atana eyvallah yok
Bekçilik başvuru şartları 2022 yaş sınırı var mı EGM şartları yayınladı
Bekçilik başvuru şartları 2022 yaş sınırı var mı EGM şartları yayınladı
Ukrayna lideri Zelenskiy'e G20'den davet
Ukrayna lideri Zelenskiy'e G20'den davet
Rusya'nın gaz silahı elinde kaldı! Avrupa Birliği, Rusya'dan fosil yakıt almayı bitiriyor!
Rusya'nın gaz silahı elinde kaldı! Avrupa Birliği, Rusya'dan fosil yakıt almayı bitiriyor!
Bayram tatilinin 9 güne uzatılmama sebebi Suriyeliler iddiası! Açıklama geldi
Bayram tatilinin 9 güne uzatılmama sebebi Suriyeliler iddiası! Açıklama geldi