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Prof. Dr. Şevket Özkaya'dan bayram uyarısı! Maske yasağı kalktı ama...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Prof. Dr. Şevket Özkaya'dan bayram uyarısı! Maske yasağı kalktı ama...

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) doğadan kaybolmadığını belirten göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bayramda yurt dışı turları, yabancıların bayram nedeniyle ülkelerine gidip gelmeleri ve havaların ısınmasının etkisiyle bayramdan sonra vaka artışları bekliyoruz" dedi.

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Vakaların azalmasıyla salgın insanların gündeminden çıkmaya başlasa da hastanelerin polikliniklerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başvurular devam ediyor. Ayakta hasta bakmaya devam ettiklerini ifade eden göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bayramda vakalarda artış olabileceğine dikkat çekti.

"Salgının sonuna geldik ama hastalık hala geliyor"
Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özkaya, "Bilindiği gibi vaka sayılarında ciddi azalmalar var. Yatan hasta sayılarında ve yoğun bakım sayılarımız yok denecek kadar azaldı. Bu hala virüsün doğadan kaybolduğunu göstermiyor. Salgının sonuna geldik ama hastalık hala geliyor. Yine tek tek hastalarımız gelmeye başladı. Özellikle önümüzde bayramda maske yasağının gevşetilmesi, havaların ısınmasıyla insanlar özlenen hayatlarına geri dönecekler. Bayramdan sonra bir miktar vaka sayılarında artış bekliyoruz. Gerçekten şuan normal vakalar zatürre vakaları seviyesindedir. Artık salgının topluma getirdiği ekstra bir risk yoktur. Alarm durumundan dikkat etme durumuna geçtik. Özellikle bu yurt dışı turlarının etkisiyle bayramla birlikte ve bayramdan sonra vaka artışları bekliyoruz. İnsanlarımızın mevcut aşılarına, mevcut kontrollü sosyal hayatlarına devam etmelerini öneriyoruz. Her ne kadar toplumda şu an yatan hasta sayısı olmasa da özellikle 65 yaş ve üstü hastalarımızda, immün sistemi düşük hastalarımız akciğer tutulumlarıyla gelmeye başladı. Bunun bayramdan sonra artmaması için yaşlılarımızı bayramda ziyaret ederken lütfen onlara kontrollü yaklaşmanızı istiyoruz" diye konuştu.

"Bizi etkileyen Avrupa"
Türkiye'nin en çok Avrupa'da yaşanan vaka artışlarından etkilendiği vurgulayan Özkaya, "En çok sorulan sorulardan bir tanesi de Çin'in vakalardan dolayı alarm durumuna geçmesidir. Çin'de bir artış var ama Çin'deki vaka artışında bizim ülkemiz etkilenmiyor. Bizim ülkemiz Avrupa'daki vaka artış sayısından etkileniyor. Bir de önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak hac ve umre ziyaretlerinde etkileniyor. Bu yüzden bayram tatilinde yurt dışına çıkacak vatandaşlarımızın, önümüzdeki aylarda umreye gidecek vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşlerindeki vaka sayıları etkiliyor. Bu vatandaşlarımızın yurt içine döndüklerinde kendilerini izole etmelerini istiyoruz. Yabancıların bayram nedeniyle ülkelerine gidip gelmeleri nedeniyle ülkemizde bir miktar vaka artışları göreceğiz. Amacımız bu vaka artışların yaşlıların özellikle akciğer tutulumlarını önlemektir. Her ne kadar maske yasağı gevşetilse de her ne kadar aşılanma oranı azalsa da özellikle yaşlılarımızı korumak için dikkat etmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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