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Türkiye'nin çabalarına rağmen Zelenskiy ile Putin görüşmesi için anlaşmaya varılamadı

Türkiye'nin çabalarına rağmen Zelenskiy ile Putin görüşmesi için anlaşmaya varılamadı

UKRAYNA'nın baş müzakerecisi Mihail Podolyak, Türkiye'nin çabalarına rağmen Ukrayna ve Rusya devlet başkanları arasında görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varılamadığını söyledi.

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UKRAYNA'nın baş müzakerecisi Mihail Podolyak, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya devlet başkanları arasında görüşme düzenleme çabalarına rağmen Ukrayna ve Rusya devlet başkanları Vladimir Zelenskiy ile Vladimir Putin arasında görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

Podolyak, "İki ülke devlet başkanlarının görüşme zamanı ve görüşmenin içeriği henüz belirlenmedi" dedi.

Mihail Podolyak ayrıca Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların arttığına değinerek Rusya'nın güneydeki Mariupol kentini 'tamamen yok etmeye çalıştığını' ifade etti.

Rusya, geçtiğimiz günlerde, stratejik Mariupol kentini ele geçirdiğini açıklamıştı.

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