29 Nisan altın yükselişe geçti gram 910 liraya gidiyor! İslam Memiş tarihi duyurdu "Benim için finaldir"
Dün 900 liranın altına gerileyen altın güne hareketli başladı. Altının gram fiyatı 910 liraya doğru gidiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de 'son alım' için uyardı ve yükselişin başlayacağını açıkladı. Memiş herkesin beklediği tarihi de duyurdu.
Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Saat 10:05 itibari ile gram altın 909,89 çeyrek altın 1.500,00, yarım altın 2.999,00 liradan alıcı buluyor.
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de "Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim." dedi. Tarihi de duyuran Memiş altın ve gümüş birikimine dikkat çekti ve şunları söyledi:
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-Gram altın 893 lira Ons 1.877 $ 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim.
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-Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim.
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