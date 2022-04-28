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Altın fiyatları sert düştü altına FED ve Çin'den darbe

Altın fiyatları sert düştü altına FED ve Çin'den darbe

Altın, Çin'de alınan sert Kovid-19 önlemleri ve Fed yetkililerinden gelen yeni şahin açıklamalarla son iki ayın en düşük seviyesinden işlem gördü.

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Dünya Altın Konseyi’ne (WGC) göre Çin’in Kovid-19 ile mücadele kapsamında aldığı katı önlemler küresel altın mücevherine olan talebi zayıflatacak.

WGC’nin Perşembe günü yayımladığı çeyrek raporuna göre dünyanın en büyük tüketicisi olan Çin’de alınan Kovid-19 önlemlerinin, alıcıların cesaretini kırmasıyla genelde ikinci çeyrekte görülen sezonluk talepteki zayıflama ağırlaşabilir.

Yeni önlemler altına talebi düşürüyor
Rapora göre altının sene başında yaptığı ralli, ülkedeki talebe ve satışlara zarar verirken Shangai ve Shenzhen’de uygulanan kapanmalarla durdurulmuş durumda.

“İleriye baktığımızda işaretler kaygı verici” diyen WGC Kıdemli Analisti Krishan Gopaul, “İkinci çeyrek genelde yılın daha sessiz geçen dönemi olur. Eğer kapanmaların devam ettiğini görürsek bu büyük ihtimalle mücevher talebinde düşüş göreceğimiz anlamına gelir” değerlendirmesinde bulundu.

Çin’de yavaşlayan büyüme enflasyonun artmasına katkıda bulunan emtia fiyatlarındaki artış soğumasına neden olurken ülkede ağırlaşan salgın, altının görünümünü karmaşıklaştırıyor.

Elde ettiği kazancın büyük kısmını geri verdi
Çoğunlukla enflasyona karşı hedge aracı olarak kullanılan değerli metal Ukrayna’da yaşanan savaşın etkisiyle yıl için elde ettiği kazancın bir kısmını geri verdi.

FED'in açıklamalarıyla bilrikte ons altın son iki ayın en düşük seviyesinde
Fed tarafında ise yetkililerden gelen yeni şahin açıklamalar altın üzerindeki baskıyı sürdürürken yüzde 0,2 düşüşle son iki ayın en düşük seviyesine yakın 1882,97 dolardan işlem görmesine neden oldu.

Gram altın 900 liranın biraz üstünde seyrederken iki hafta önce 940 lira seviyelerini görmüştü.

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