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Çocukların doğrudan babalarının soyadını alması ayrımcı bulundu

Çocukların doğrudan babalarının soyadını alması ayrımcı bulundu

İtalya'da çocukların doğrudan babalarının soyadlarını alması uygulaması durduruldu. Anayasa Mahkemesi uygulamayı gayrımeşru buldu. Çocuğun soyadına aile karar verecek.

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İtalya'da Anayasa Mahkemesi (AYM), çocukların otomatik olarak babalarının soyadlarını almasına yönelik düzenlemeyi durdurdu.

AYM'den bugün yapılan açıklamada, yüksek mahkemenin, çocukların doğrudan babalarının soyadını almasına yönelik tüm kanuni düzenlemeleri gayrimeşru bulduğu belirtildi.

Açıklamada, düzenlemenin durdurulduğu kaydedildi.

AYM'nin kararında, babanın soyadının çocuklara doğrudan verilmesi kuralının "ayrımcı ve çocuğun kimliğine zarar verici olduğu" belirtildi.

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