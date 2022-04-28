Çocukların doğrudan babalarının soyadını alması ayrımcı bulundu
İtalya'da çocukların doğrudan babalarının soyadlarını alması uygulaması durduruldu. Anayasa Mahkemesi uygulamayı gayrımeşru buldu. Çocuğun soyadına aile karar verecek.Abone ol
İtalya'da Anayasa Mahkemesi (AYM), çocukların otomatik olarak babalarının soyadlarını almasına yönelik düzenlemeyi durdurdu.
AYM'den bugün yapılan açıklamada, yüksek mahkemenin, çocukların doğrudan babalarının soyadını almasına yönelik tüm kanuni düzenlemeleri gayrimeşru bulduğu belirtildi.
Açıklamada, düzenlemenin durdurulduğu kaydedildi.
AYM'nin kararında, babanın soyadının çocuklara doğrudan verilmesi kuralının "ayrımcı ve çocuğun kimliğine zarar verici olduğu" belirtildi.