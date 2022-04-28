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İnter fırsatı elinin tersiyle itti Hakan Çalhanoğlu yıkıldı

İnter fırsatı elinin tersiyle itti Hakan Çalhanoğlu yıkıldı

İtalya'nın en büyük takımları arasında yer alan Milan ve Inter arasındaki kıyasıya şampiyonluk yarışı, Inter'in eksik maçını kaybetmesiyle birlikte adeta alev aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun yıkıldığı gecede Bologna'ya 2-1 mağlup olan Inter'de, tarihi hata maça damga vurdu.

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Bologna, Inter'i 2-1 mağlup etti ve 3 puanı aldı. Bologna, bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti ve 13. sırada yer aldı.

Inter ise şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı ve liderlik koltuğunu ele geçirme fırsatını da değerlendirmemiş oldu. Inter, lider Milan'ın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Bu arada, Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 80 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

Şampiyonluğu zora sokan tarihi hata
Inter'in 24 yaşındaki Rumen kalecisi Ionut Radu, bu sezon ilk kez Bologna maçıyla birlikte takımının kalesini korudu.

Şampiyonluk yolunda oldukça kritik bir maçta sahne alan Ionut Radu, yaptığı hatayla Inter'in şansını zora soktu.

81. dakikadaki pozisyonda, savunmanın geri pasında topu uzaklaştırmak isteyen Radu, topa doğru hamle yaptı ancak ayağının altında kaçırdı.

Inter'in sahadan mağlup ayrılmasına neden olan hatayı yapan Radu, şampiyonluk şansının zora girdiğinin farkındaydı.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte gözyaşlarını tutamayan Rumen kaleciyi, takım arkadaşları teselli etti.

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