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Yabancılardan vatandaşlık için konut yağması! Resmi Gazete'de hala yer almadı kampanyaya dönüştü

Yabancılardan vatandaşlık için konut yağması! Resmi Gazete'de hala yer almadı kampanyaya dönüştü

Türk vatandaşlığı almak için 250 bin dolarlık mülk alma sınırının 400 bin dolara yükseltileceği haberleri yer alsa da Resmi Gazete'de duyurusu yapılmayınca adeta ucuz konut kampanyasına dönüştü. Yabancılar emlak alımına hücum etti.

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Türkiye vatandaşlığı için alınması gereken konut fiyatının 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği haberinin vatandaşlıkta promosyona dönüştüğü belirtildi.

Yabancıların Türkiye vatandaşlığına 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alarak hak kazanabilmesiyle ilgili tartışmalar üzerine, 13 Nisan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında, “Vatandaşlık hakkı kazanmak için satın alınması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara çıkarılması kararı alındı” haberleri medyada yer aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, bu bilgi yalanlanmadı ancak aradan geçen 13 günde Resmi Gazete'de böyle bir değişiklik yer almadı. Bu arada limit artışı olacağı haberi, yabancılara konut satışını iyice hızlandırmış durumda.

Avukat Enver Aksakal, “400 bin dolara çıkacak diye yabancıların talebinde artış var. Az önce (26 Nisan) 250 bin dolarlık bir gayrimenkul için vatandaşlık başvurusunu yaptık. Resmi Gazete'de henüz artışa yönelik bir karar yok” dedi. Sektörde, “Acaba satışlara hız kazandırmak için mi böyle bir haber servis edildi” sorusu soruluyor.

Arapça 250 bin dolara konut ilanları
İnternette birçok konut ‘vatandaşlığa uygun' ibaresi ile satılıyor. Bazı ilanların başlığında Arap alfabesi ile yazılar da yer alıyor. Fiyatlar çok yüksek, görece uygun evler için arandığında ise ‘Vatandaşlık için fiyatı 250 bin dolar gösterir, farkı elden geri öderiz' gibi sahtekarlıklar da teklif edilebiliyor.

Yabancıların Türkiye'de vatandaşlık için konut alımında son günlerde büyük hareketlilik olduğunu söyleyen Elit Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Türker Polat, “400 bin dolara çıkacak haberi sonrası işlem hacmimiz de arayan soran da arttı. Pek çok yabancı ‘artış ne zaman yürürlüğe girer' diye bize danışıyor” dedi.

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