Ali Babacan'ın yeni planı ne? Abdullah Gül için mi yaptı? İşte son dakika kulis bilgileri

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçimlere Millet İttifakı çatısı altında değil kendi logo ve amblemleriyle gireceklerini açıkladı. 6'lı Masa'da olmaya devam edeceklerini belirten Ali Babacan'ın yeni planı ne? Babacan'ın bundan sonraki adımı ne olacak? İşte Abdülkadir Selvi'nin aktardığı kulis bilgileri...

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Son dönemlerde küçük partilerin önemli hamleler yaparak gündemi belirleyebildiklerini belirten Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Babacan'ın seçimlere DEVA Partisi olarak katılacaklarını açıklamasının ardından Ankara'da siyaset kulislerinde yaşanan dalgalanmanın ayrıntılarını yazdı. İşte Selvi'nin köşesinden çarpıcı bölümler...

AK Parti: El yükseltiyor, yaptığı taktik hamle

- Babacan’ın seçimlere tek başına gireceklerini açıkladığı sırada İstanbul Mushafı’nın tanıtım toplantısı nedeniyle AK Partililerin olduğu bir grupla birlikteydim. İlk tepkileri, “El yükseltiyor” oldu. “Taktik hamle” diyen de çıktı.

AK Partililerin cevabını merak ettiği sorular

- AK Partililerin asıl merak ettiği ise 6’lı masa ve cumhurbaşkanlığı seçimiydi. 6’lı masadan ayrılıyor mu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını destekleyecek mi, cumhurbaşkanı adayı olacak mı soruları havada uçuştu.

Muhalefette panik havası

Muhalefet cephesinin nabzını tutmak için AK Partili grubun arasından sıyrıldım. Muhalefette kaygı vardı. Kısa süreli “6’lı masa dağılıyor mu?” paniği yaşandı. Babacan, “6’lı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız” deyince biraz rahatladılar.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda A Planı...

- Babacan, “Ortak cumhurbaşkanı adayı seçimlerde başarı sağlamak için önemli olacaktır. Mutabakat sağlanamazsa farklı seçeneklere de bakılır. A planımız 6’lı masada ortak aday oluşturup tek adayla seçimlere girmek. A planımız bu” dedi. Bu yanıt muhalefetin kafasını karıştırdı.

Babacan bu taktiği Abdullah Gül için mi yaptı?

- Babacan’ın elini güçlendirmek için bir hamle yaptığı belli. Siyasette bu tür taktik hamleler olur. Tabii başarılı çıkacaksan. Yoksa kendi taktiği ile sırtı yere gelen pehlivana dönersin. Babacan’ın bir sonraki hamlesi kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı olabilir mi?

- Babacan bu çıkışı Abdullah Gül için yaptı deniliyor ama pek katılmıyorum. Aralarının iyi olmadığı geliyor kulağıma. Hem kendisi varken yıpranmış bir Abdullah Gül’ü neden ileri sürsün?

'Bize ihanet eden onlara da ihanet etti'

- Konuştuğum AK Partililerde “Bu daha başlangıç” havası vardı. “6’lı masa dağıldı” yorumları ağırlıktaydı. “Bize ihanet eden onlara da ihanet etti” yorumları da yapılmadı değil. İki kanada kulak vermem yararlı oldu.

Yeni sürprizler olur mu?

- Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde ve milletvekili listelerini hazırlama aşamasında bu tür kopmalar bekleniyor. Testi çatladı. Bu testi artık su tutmaz. 6’lı masa şeklen ortada dursa da siyaseten anlamını kaybetti.