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Liverpool Devler Ligi'nde final kapısını araladı!

Liverpool Devler Ligi'nde final kapısını araladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Villarreal'i konuk etti. Anfield'da oynanan karşılaşmayı İngiliz ekibi 2-0 kazanarak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti. 

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Estupiñán kendi kalesine ve 56. dakikada Mane kaydetti. 

Karşılaşmanın rövanşı 3 Mayıs Salı günü Villarreal'in ev sahipliğinde İspanya'da oynanacak.

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