Liverpool Devler Ligi'nde final kapısını araladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Villarreal'i konuk etti. Anfield'da oynanan karşılaşmayı İngiliz ekibi 2-0 kazanarak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Estupiñán kendi kalesine ve 56. dakikada Mane kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı 3 Mayıs Salı günü Villarreal'in ev sahipliğinde İspanya'da oynanacak.