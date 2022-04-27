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ABD'den tutuklu takasındaki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'den tutuklu takasındaki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasındaki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trevor Reed'i evine tekrar kabul ederken Türkiye'ye Reed'in evine güvenli bir şekilde dönmesindeki rolü için minnettarız. Bu çok önemli konuda Türk ortaklarımıza yardımlarından dolayı teşekkürü borç biliriz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada Rusya'da tutuklu bulunan eski ABD deniz piyadesi Trevor Reed'in serbest bırakıldığını ve ülkesine bugün döneceğini açıklamıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise mahkum değişimi kapsamında serbest bırakılan Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko'ya ABD Başkanı Joe Biden'in özel af çıkardığını bildirmişti.

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