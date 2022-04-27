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Marcao'dan Galatasaray'a kötü haber!

Marcao'dan Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray, Marcao'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çeviklik hareketleriyle başladı. Sakatlık önleyici bir çalışma gerçekleştiren futbolcular, sonrasında dar alanda top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.

Marcao'dan kötü haber
Galatasaray, Marcao'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao’nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."

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