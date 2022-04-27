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Kırıkkale'de feci kaza! Camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de feci kaza! Camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

KIRIKKALE'de bariyerlere çarpan otomobilin camından yola fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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KIRIKKALE D-200 karayolunun 20. kilometresinde Eldivas Atalay idaresindeki 19 ED 318 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı. Sürücü Atalay, çarpmanın şiddetiyle camdan yola fırladı.

Yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Atalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan tahkikatın ardından Atalay'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılmasıyla bir süreliğine trafiğe kapatılan karayolu yeniden ulaşıma açıldı. 

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