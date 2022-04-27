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Ahmet Necdet Sezer'den Gezi Davası kararına tepki

Ahmet Necdet Sezer'den Gezi Davası kararına tepki

CHP'li Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Gezi Davası kararı karşısında "Gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum" dediğini söyledi.

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Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, 4,5 yıllık aradan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Osman Kavala ile birlikte yargılanan Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de 18'er yıl hapis cezası aldı.

Karara muhalif kesimden tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyla ilgili 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştüğünü söyledi.

"Gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum"
Özgür Özel, Ahmet Necdet Sezer'in karar karşısında büyük üzüntü duyduğunu, gözyaşlarını akıttığını söyledi.

Özel, "Ahmet Necdet Sezer diyor ki ‘Tutulan, evlatlarından, çocuklarından ayrılan beraat ettikleri bir davadan, delili durumu değişmeden kararı etkileyecek yeniden yargılama gibi bir durum ortaya çıkmadan, bir daha bir daha yargılanıp cezalandırılmalarından üzüntü duyuyorum. Aileleri için üzülüyorum. Onlar için gözyaşı dökebilirim ama gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum." dedi.

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