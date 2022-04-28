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500 liralık banknot hemen basılmalı! Durmuş Yılmaz 'gecikirse maliyeti ağır olur' diye uyardı

500 liralık banknot hemen basılmalı! Durmuş Yılmaz 'gecikirse maliyeti ağır olur' diye uyardı

500 TL'lik kağıt banknot, 5 liralık madeni para basılacağı iddiası gündemde. Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, 500 liralık banknotun zamanının geldiğini, ancak iktidarın seçim öncesi oy kaybı yaşanacağı endişesiyle süreci geciktirebileceğini söyledi.

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Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Millet­vekili Durmuş Yılmaz, 200 liralık banknotun alım gücünün yüksek enflasyon karşısında iyice eridiğini, daha büyük kupürlü bank­notun artık ihtiyaç haline geldiğini bildirdi. 200 TL ile 100 TL'lik banknotların toplam emisyon hacmi içindeki payının yüzde 88'e ulaştığına işaret eden Yıl­maz, bu durumun 500 TL'lik banknotun zamanının gel­diğini gösterdiğini, ancak iktidarın seçim öncesi oy kaybetmemek için bir üst kupürlü banknota sıcak bakmayabileceğini söyledi.

500 TL'lik banknot geciktikçe basım maliyeti artacak
Yılmaz, 500 TL'lik banknot basımı geciktikçe para bas­ma maliyetinin artacağı uyarısında bulunurken, “Aklı başında kurum ted­biri alır, banknotu basar” dedi. AK Parti'ye yakın kaynak­lar da iktidarın seçim önce­sinde 500 TL'lik banknotu basmayı hiç istemeyeceğini söylediler. Hükümetin 500 liralık banknot basma ha­zırlığı yaptığına ilişkin iddi­aları değerlendiren Durmuş Yılmaz şunları söyledi: “Büyük kupürlü pa­raların basılacağı yönünde bana ulaşmış bir bilgi yok. Varsa da ben bilmiyorum."

Bir para emisyon hacminin yüzde 50'sine gelirse yeni para basılır
"Bu işin matematiksel bir formülü olmamakla bir­likte, eğer en büyük kupür değer olarak toplam emis­yon hacminin yüzde 50'si­ne yaklaşmışsa genellikle üst kupür basılır. 200 TL'lik kupür martta toplam emis­yonun yüzde 42'sini aşı­yordu, şu günlerde yüzde 46'nın üzerinde. 100 TL'lik ikinci büyük kupürü de eklediğinizde oran yüzde 88'i aşıyor. 5 liralık kupü­rün payı yüzde 5'lere indi. Enflasyon bu şekilde devam ederse üst kupür kaçınılmaz ola­cak.”

AK Parti'de 500'ü duyan yok

Sözcü'ye bilgi veren bir kaynak, ekonomi yönetimi içerisin­de yeni kupürlü paranın hiç gündeme gelme­diğini belirtirken, “Her kademeden partili ekonomi tartışmalarına gir­memeleri konu­sunda sürekli uya­rılıyor. 500 TL'yi basmak demek enflasyonu kabul etmek, ‘başarısız oldum, ekonomi­yi yönetemedim' demek olur. Se­çim öncesi böyle bir hata herhalde yapılmayacaktır” dedi.

Para basmak başarısızlık demektir
Durmuş Yılmaz, enflasyonun bu haliyle devam etmesi halinde para basma maliyetinin olağanüstü düzeylerde artarak üst kupü­rü zorlayacağını ifade etti. Yılmaz, “TL'ye geçtiğimizde bir banknotu basmanın maliyeti 17-19 kuruştu. Şimdi 5 lira karşılamıyor, belki 10 lirayı buluyor. Ancak para basmak başarısızlık demektir. ‘500 lirayı basmak siyaseten negatif algı yaratır, oy kaybettirir' denilerek iş geciktirilirse maliyet çok daha ağır olur” diye konuştu.

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