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İtalya'daki posta vurgunu Türkiye'ye uzandı! 5 milyon Euro'nun 2.5 milyonu 3 kişiye geldi

İtalya'daki posta vurgunu Türkiye'ye uzandı! 5 milyon Euro'nun 2.5 milyonu 3 kişiye geldi

İTALYA Posta Teşkilatı’nın sisteminden sızdırılan 5 milyon 90 bin euro’nun 2.5 milyon euro’su Türkiye'ye geldi. Paranın izi sürülerek 2.5 milyon euro'yu çeken 3 şüpheli hakkında dava açıldı

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Milyonlarca euro'luk vurgun, 3-5 Nisan 2017'de İtalya Posta Teşkilatı'nda (Poste Italiane) yaşandı. Kurumun posta sistemine erişilerek izinsiz para transferleri gerçekleştiği ve birçok ülkeye para çıkışı olduğu tespit edildi. Toplam 5 milyon 90 bin euro (yaklaşık 78 milyon lira) izinsiz para çıkışı yapılan teşkilattaki skandal, yetkili birimlere aktarılınca paranın izinin Türkiye'ye kadar uzandığı anlaşıldı.

MASAK ve Siber Suçlar takibe aldı
İtalyan makamların durumu Türk yetkililere iletmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Paranın izini süren MASAK ve Siber Suçlar, şüpheli hesapları incelemeye aldı.

2 şirket ile bir şahsi hesaba geldi, 3 kişi çekti
MASAK, Türkiye'de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tur. Ltd. Şti'nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Tekstil'in hesaplarına 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.'ye ise 960 bin euro aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı.

Yatırım maksatlı altın almak için geldiler, yüzde 3 komisyon aldım...
İhsan N. ifadesinde, Mart 2017'de 3 kişinin yanına gelerek yatırım maksatlı altın almak istediklerini, hesabına bu nedenle para geldiğini öne sürdü. Altın alma maksadıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., benzer işlemi yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini, onun da bu işlemden yüzde 3 komisyon aldığını iddia etti.

Paranın hepsine altın aldılar
Şüpheli Ali H. ifadesinde Armin'in, Hayrullah N. ise Natel'in kendisine ait olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek komisyon aldıklarını belirtti. Savcılık, Hayrullah N.'nin 90 bin euro komisyon almasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, söz konusu kişilerin orta gelirli olmasına rağmen hesapları ile şirketlerin kuruluş amacıyla yaptığı faaliyetler arasında uygunluk olmadığını belirledi.

Tekstil şirketinde altın ticareti
Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.'nin tekstil ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket olmasına rağmen altın tüccarlığı yapmaları, ayrıca şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa aykırı olduğu belirtilerek 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçu kapsamında haklarında 10 yıla kadar hapsi istenen 3 şüpheli, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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