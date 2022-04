Prens William dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti

Gazeteci Tina Brown'ın yeni kitabı Prens William'ın çocukluğu hakkında bilinmeyen ayrıntıları açığa çıkardı. Kitapta, William'ın, dadısını, kral olduğunda cezalandırmakla tehdit ettiği gibi dikkat çekici bilgiler yer alıyor.

Britanya kraliyet ailesine dair gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Tina Brown'ın yeni kitabı Prens William'ın çocukluğu hakkında bilinmeyen ayrıntıları açığa çıkardı.

The Palace Papers: Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil (Saray Belgeleri: Windsor'daki Evin İçyüzü, Gerçek ve Çalkantı)adlı kitapta Prens William'ın çocukken Saray'da "terör estirdiği" öne sürüldü.

İddiaya göre Cambridge Dükü işleri öyle bir noktaya getirmiş ki büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth torununun "kontrolden çıkmasından" şikayet etmiş.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Tina Brown kitapta Kraliçe II. Elizabeth'in Prens William'ın davranışlarından hoşlanmadığını şöyle aktarıyor:

"'Ben kral olduğumda yeni kurallar koyacağım' demeyi sevmesi, onu eğlendirmiyordu."



Cambridge Dükü'nün annesi Prenses Diana da Prens Charles'la birlikte 1983'te Kanada'ya yaptıkları geziden döndükten sonra William'ın aşırı yaramaz bir çocuk olduğunu kabul etmiş. Prens William o dönem masa ve lambalara vurup gördüğü her şeyi kırmasıyla ailesini çileden çıkarmış.

"Kimse bana ne yapacağımı söyleyemez"

Brown'un kitabına göre Cambridge Dükü, 4 yaşındayken dadısı Barbara Barnes'a sinirlenerek, "Kimse bana ne yapacağımı söyleyemez! Kral olduğumda seni cezalandıracağım" demiş.