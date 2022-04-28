Bülent Arınç, İsmail Saymaz'a konuştu bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nass sözüne cevap verdi

Bülent Arınç, Kadir Gecesi mesajında Gezi Parkı davası göndermeli adalet konulu Kur'an ayetlerini paylaşınca gündemi salladı. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nass söylemine atıfta bulunarak "Esas nass burada" dedi.

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün Kadir Gecesi mesajında 'adalet' vurgusuyla Gezi Parkı davası kararlarına tepki mesajı olarak algılanan sözleri için konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizin düşmesi kararlarını savunurken söylediği "Nass ortada" sözüne gönderme yapan Arınç, "Esas nass burada. Allah adaleti emreder. Her cuma günü hutbede imamlar söylüyor, cemaat kafa sallıyor. Dinin adaleti emretmesi, hepimiz içindir." dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz HalkTv'deki köşesinde Bülent Arınç ile yaptığı bu konudaki görüşmeyi taşıdı. Yazıda şunları söyledi:

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün Kadir Gecesi vesilesiyle Twitter'da mesajlar paylaştı. "Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin" şeklindeki ayeti hatırlatması, Gezi Parkı kararına yönelik eleştiri olarak yorumlandı.

Arınç'ın, bu eleştiri için Kadir Gecesi'ni vesile yapması, haklı bir endişeye dayanıyor. Çünkü iki yıl önce Kavala'nın tutuklu olmasına hayret ettiğini söyleyince Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Usule uyarak, Kadir Gecesi vesilesiyle Arınç'ı aradım ve twitleri sordum.

Arınç, adaletin İslam'ın en temel nass'ı olduğunu söyledi.

Şöyle devam etti:

"Esas nass burada. Allah adaleti emreder. Her cuma günü hutbede imamlar söylüyor, cemaat kafa sallıyor. Dinin adaleti emretmesi, hepimiz içindir. Müminler adaleti yerine getirirken fark gözetmez. Sadece yargıda değil, ev işinde adalet var. Çocuklara, çalışanlara karşı adalet var. Bunu hatırlatırsam anlamlı olur dedim. Yoksa güncelle bir ilgi kurulmasını istemedim."

"Ancak Gezi Parkı kararı bağlamında tartışılıyor" dedim. Güldü. Şunları söyledi:

"Ne gariptir, Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'nde adalet için dua etmek çok güzel."