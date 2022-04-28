Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge ve emekli maaşına zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada milyonların beklediği 3600 ek gösterge ve emekli zammına ilişkin bilgi verdi. Çalışmaların sürdüğünü belirten Bilgin "Biz çalışmalarımızı bu konuda tamamlayıp, Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemelen 1 Mayıs’ta bu konuda da gerekli müjdeleri bütün toplumumuzla paylaşacak." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Bayburt Valiliği tarafından “Gönül Sofrası Halk Buluşması” adı altında düzenlenen bin 500 kişilik sokak iftarına katıldı. Bakan Bilgin iftar sonrası aynı sofrayı paylaştığı Bayburtlulara hitap etti.

Bilgin, enflasyonun yıpratıcı, tahrip edici özelliklerine karşı müdahaleler yaptıklarını ve uygulamaya sokacakları daha birçok tedbir olduğunu kaydetti. Bakan Bilgin, bakanlık olarak yapmayı planladıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Kamu personeli açısından ciddi sorunlara yol açan 3600 ek gösterge meselesi var. Bunu bütün kamu personelinde adalet duygusunu meydana getirecek bir denge içerisinde çözerek tarihe kavuşturacağız. Bu meseleleri çözmenin bizim işimiz olduğunu ve Mayıs ayı itibariyle de tamamlanıp dosyanın meclise intikal ettirileceği haberini bir daha paylaşmak istiyorum.”

“Enflasyonun tahribatına karşı bizim uygulayacağımız diğer sosyal politika tedbirleri var. Emeklilerimizi koruyacağız. Emeklilerimizi sosyal bakımdan korumak mecburiyetindeyiz. Geçtiğimiz yıl sonunda en düşük emekli aylığını bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkardık. Bugünkü enflasyon şartlarında işçi emeklilerimizin, kamu çalışanı emeklilerimizin ve diğer emeklilerimizin maaşlarını enflasyon oranı üzerinde artırdık. Fakat enflasyonun tahribatıyla bugün bunlar yeniden gündemimizdedir. Yeniden bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bunları da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.