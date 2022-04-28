Abdurrahman Dilipak: Yazımı hacklenebilir hayvanlar okumasın beyinsizlere inandılar

Koronavirüs pandemisinin başlangıcından beri uygulanan aşı, maske, PCR testi gibi kurallara karşı çıkan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında kararların kaldırılması üzerine "Bu yazımı insan kılıklı “hacklenebilir hayvanlar”(!) okumasa da olur." diyerek başladı.

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, PCR, aşı, maske, mesafe kuralları konusunda Batı’nın dikkatte alınmasını eleştirdiği bugünkü yazısında “Onlar ne dese sanki Nass gibi karşıladılar. Nass’a da uymuyorlardı ama ‘içimizdeki beyinsizler’in sözlerine hemen inanıverdiler” diye yazdı.

Dilipak yazısına "Bu yazımı “oltayı yutan ve artık yem istemeyen balık”larla, Harari’nin sözünü ettiği, insan kılıklı Lucifer’in işbirlikçisi, insan kılıklı “hacklenebilir hayvanlar”(!) okumasa da olur." diyerek başladı.

Dilipak'ın "Bir musibet bin nasihatten iyidir" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Söyle söyle, faydası yok. İstersen bin kere söyle. Duymak istemediklerinden daha sağır kim olabilir. Şimdi hapı yuttunuz, merak ediyorum, bakalım şimdi ne yapacaksınız! Hadi o yalanlarına inandıklarınıza söyleyin sizi kurtarsınlar. Şeytan ve onların dostları size yalan söyledi, siz de o yalanlara inandınız, PCR, aşı, maske, mesafe kurallarına harfiyen uydunuz. O zaman şimdi bundan sonra olacaklara hazır olun. Herkes yaptığının karşılığı görecek ve son pişmanlık fayda vermeyecek. “Keler deliğine girin” deseler girecektiniz. Onlar ne dese sanki nass gibi karşıladılar. Nass’a da uymuyorlardı ama ‘içimizdeki beyinsizler’in sözlerine hemen inanıverdiler.

Bu insancıklar, dün bizi aşağılayan, dışlayan, alaya alan bu insanlar nasıl kurtulacak! İnşallah Allah bir çıkış yolu gösterir. Şimdi onlar “şimdi olan oldu, bundan sonra ne yapmamız gerek” demeye başladılar. Yarın bunların sayısı katlanarak artacak. Globalistlerin şımarık çocuğu, Şeytani planın sözcüsü Yuval Noah Harari diyor ki, “İnsanlar artık hacklenebilir hayvanlardır”.