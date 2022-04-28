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Yabancı uyruklu vahşeti! 24 yaşındaki Kerim'i böyle öldürdüler

Yabancı uyruklu vahşeti! 24 yaşındaki Kerim'i böyle öldürdüler

 MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde iple boğulduktan sonra dere yatağına atılan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

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Boğalar Mahallesi Atlıdere yol ayrımındaki dere yatağında hareketsiz birinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede üzerine kimlik çıkmayan kişinin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Cesedin Kerim Bozan'a (24) ait olduğunu belirleyen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin İngiliz uyruklu Elizabeth O. (37) ile Irak uyruklu Hayder S. (31) olduğunu tespit etti. Fethiye’de bir evde olduğu belirlenen şüpheliler, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından iki zanlı, geniş güvenlik önemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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