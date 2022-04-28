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Ekonomist Selçuk Geçer'den yeni dolar kuru tahmini 20 liranın üzerinde

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekonomist Selçuk Geçer'den yeni dolar kuru tahmini 20 liranın üzerinde

Kur korumalı sistem ile dolar kuru baskılanmaya devam ederken ekonomist Selçuk Geçer, dolar tahminini güncelleyerek yatırımcılara stagflasyon uyarısı yaptı.

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Dolar kuru müdahaleler nedeniyle 14 TL seviyesinde seyrederken ekonomist Selçuk Geçer'den korkutan tahminler geldi. 

Altın ve Para Piyasası Uzmanı Selçuk Geçer yaptığı yorumlarda şunları söyledi ve yatırımcılara tavsiyelerde bulundu:

"Bir fırtına yaklaşıyor"
“Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen 'güneşi görüyoruz' derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor.

"Çok uzun uyanık kalacağız"
“Altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. Peki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız

"Aslında dolar 20 liranın üzerinde"
Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. Yüzde 50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda yüzde 40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz”

Stagflasyon ne demek?

Selçuk Geçer’in bahsettiği ve İngilizce’de “Stagnation" yani durgunluk olan Stagflasyon ve "Inflation" enflasyon kelimelerinden türetilmiştir. Ülke ekonomileri için hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki kavramın birbirini tetiklediğini ve büyüttüğü anlamına gelmektedir. Kriz dönemlerine başa çıkılması en zor durumlardan olan stagflasyonu engellemek için mevcut enflasyonun düzeltilmesi gerekli. Eğer bu iki olgu aynı anda baş gösterirse ekonomi biçiminin tekrardan göz geçirilmesi ve bu da uzun yıllara yayılması demektir.

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