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Ekonomik güven endeksi düşüşünü sürdürüyor

Ekonomik güven endeksi düşüşünü sürdürüyor

Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalarak 94,7 değerini aldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta 95,7 iken nisanda yüzde 1,1 azalarak 94,7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki gerileme, tüketici ve reel kesim (imalat sanayisi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,3 gerileyerek 67,3 değerini aldı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 azalışla 107,7'ye düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3 artarak 114,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 yükselerek 119,4, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3 artışla 83,5 oldu.

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