Rusya'yı böyle durdurmuş! Ukrayna'ya kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Binlerce cana mal olan savaş son dönemde ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda. Zira Rusya tüm çabalarına rağmen Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşüremedi. Haliyle dünya, tabiri caizse, Ukrayna'nın direnişinin sırrını çözmeye çalışıyor. ABD'den gelen açıklama ise bu gizem perdesini araladı.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu başkent Kiev'i düşürme planını rafa kaldırdı ve yönünü ülkenin doğusuna çevirdi. Pek çok askeri uzman bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü.

ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen son teknoloji silahlar ve Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Eski ve mevcut ABD'li yetkililer Rusya'nın şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna güçlerine gerçek zamanlı istihbarat sağladığını açıkladı.

"Rus uçağı bu sayede düşürüldü"

ABD yetkililerin NBC'ye verdiği demeçte Ukrayna'nın şubat ayında Kiev havaalanı yakınlarındaki Rus IL-76 nakliye uçağına başarılı saldırısının bu paylaşım sayesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Aynı açıklamada Ukrayna saldırısının ABD ve NATO üyesi olmayan bir ortakla bir istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan sonra gerçekleştiğinin altı çizildi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer sonunda havalimanını Rusların eline geçmesine rağmen bu sayede Rus ilerleyişinin sekteye uğratıldığını belirtti.

"Oldukça öne çıktık"

ABD'li yetkili, "Başlangıçtan itibaren Ukrayna ile hem stratejik hem de eyleme geçirilebilir istihbarat paylaşımında oldukça öne çıktık" dedi. Bunun hem taktik hem de stratejik düzeyde etkili olduğunun altını çizen yetkili, "Bunun büyük bir fark yarattığına dair oldukça net örnekler mevcut" ifadeleriyle sözlerine devam etti.

Zelenskiy için CIA desteği

Ayrıca ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Ukrayna kuvvetlerine liderlerini nasıl güvende tutacakları konusunda talimatlar verdiği de açıklandı. Bu operasyona ait detaylar paylaşılmadı ancak bu açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in korunmasında CIA'nın Ukrayna'ya destek olduğu şeklinde yorumlandı.