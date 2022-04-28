Twitter'ın yeni patronu çıldırdı! Elon Musk Coca Cola'yı alıp içine kokain koyacak

Twitter'ı milyar dolara satın alan Elon Musk 'sıradaki hedefi' ile gündeme oturdu. Elon Musk sahibi olduğu twitter'dan attığı 'Coca Cola' twiti ile ortalığı ayağa kaldırdı. Coca Cola'yı satın alıp içine kokain koyacağını duyurdu.

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Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya mecrasından attığı twitle ortalığı bir kez daha salladı. Sıradaki 'alım' hedefinin Coca Cola olduğunu duyuran Elon Musk, ''Şimdi de Coca-Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım'' diye yazdı.

Elon Musk'un bu açıklamasından sonra Coca Cola'nın mazisindeki kokainli hali gündeme geldi.

İddiaya göre 1885 yılında Coca-Cola bir eczacı tarafından bulunduğunda içinde gerçekten kokain vardı ve o tarihte kokain yasaldı. Zaman içinde kokain miktarı azaltıldı ve 1929 yılında tamamen kaldırıldı.

Bir başka paylaşımda, ''Twitter'ı maksimum eğlence yapalım'' yazan Elon Musk, sosyal medya platformunda tıpkı Signal'deki gibi uçtan uca şifreleme olması gerektiğini savundu.

Elon Musk ayrıca, ''Twitter'ın halkın güvenini hak etmek için siyasi olarak tarafsız olması gerekiyor. Bu solu da sağı da eşit oranda üzmek anlamına geliyor'' ifadelerini kullandı. Elon Musk'un tüm paylaşımları yüz binlerce beğeni alırken, bazıları 1 milyonu geçti.