Twitter'da Elon Musk dönemi! Bomba değişiklikler geliyor

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı hisse başına 54.2 dolar ödeyerek satın aldı. Musk, Twitter'a toplamda 44 milyar dolar ödeyerek teknoloji dünyasının en büyük satın almalarından birini gerçekleştirdi. Halihazırda şirketin yüzde 9.2'sine sahip olan Musk bu paranın bir kısmını kendi cebinden bir kısmını ise yatırım fonlarının desteğiyle ödeyecek.