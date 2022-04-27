Twitter'da Elon Musk dönemi! Bomba değişiklikler geliyor
Twitter'da Elon Musk dönemi başlıyor. Musk'ın Twitter'da temel değişiklikler yapması bekleniyor. İşte Twitter'da değişmesi beklenen 5 şey...
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı hisse başına 54.2 dolar ödeyerek satın aldı. Musk, Twitter'a toplamda 44 milyar dolar ödeyerek teknoloji dünyasının en büyük satın almalarından birini gerçekleştirdi. Halihazırda şirketin yüzde 9.2'sine sahip olan Musk bu paranın bir kısmını kendi cebinden bir kısmını ise yatırım fonlarının desteğiyle ödeyecek.
NTV'den Ahmet Bal'ın haberine göre sıkı bir Twitter kullanıcısı olan Elon Musk halihazırda 80 milyondan fazla takipçiye sahip. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın Twitter'da değiştirmek istediği birçok şey bulunuyor. İşte Twitter'da yaşanması beklenen 5 önemli değişiklik
1- İfade özgürlüğü kapsamı genişleyecek
Elon Musk, Twitter'ı dijital bir kamusal alan olarak nitelendiriyor. Ünlü Alman sosyolog Jürgen Habermas'ın tanımıyla kamusal alan bütün fikirlerin açık bir şekilde paylaşıldığı alan anlamına geliyor. Musk, Twitter yönetiminin içerik kısıtlamalarına uzun süredir karşı çıkıyor.
Musk, Twitter için "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" ifadelerini kullanıyor. Elon Musk'a göre saldırgan ama yasal sınırlar içerisinde olan paylaşımlar kaldırılmamalı. Musk, bir TED konuşmasında, "Eğer gri bölgedeyse tweet kalmalı" demişti.