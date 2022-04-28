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Yoğunluk başladı biletlerin yüzde 80'ni tükendi! Son dakikaya kalan...

Yoğunluk başladı biletlerin yüzde 80'ni tükendi! Son dakikaya kalan...

15 Temmuz Şehitler Otogarında Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk başladı. Biletlerin yüzde 80’ini tükenirken, birçok firma ise ek sefer çıkaracaklarını söyledi.

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Ramazan’ı uğurlayıp bayramı karşılamamıza az bir süre kala 15 Temmuz Şehitler Otogarında yoğunluk başladı. Bayramı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, bilet alabilmek için terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Biletlerin yüzde 80’ini tükenirken birçok firma ise ek seferler düzenliyor.



“Ek seferler çıkarttık onlarda da yoğunluk var”
Bayram öncesi yoğunluğun başladığını ifade eden otobüs şoförü Cengiz Daşkın, “İnsanlar pandemiden kaynaklı baya sıkılmıştı bu da yoğunluk oluşturuyor. Şu an doluluk oranı yüzde 80-90 oranında. İnşallah kazasız bir bayram geçiririz. Ek seferler çıkarttık onlarda da yoğunluk var. Vatandaşlar son dakikada olsa bilet bulacaklar. Vatandaşlardan ricamız yetkili firmalarından bilet almalarını istiyoruz. Biz ege bölgesine çalışıyoruz. Bursa 150 TL, en uzun mesafe bodrum oda 450-500 TL. Akaryakıt fiyatları düşerse fiyatlarda düşecektir. Yapılan zamlar uygulandı bilet fiyatları bu şekilde devam eder” şeklinde konuştu.
“Vatandaşlar son dakikaya kalırsa bilet bulamayabilirler”
Bayram için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirten otobüs şoförü Erdal Uygun, “Yoğunluk başladı. Biletler tükenmek üzere. Vatandaşlar son dakikaya kalırsa bilet bulamayabilirler. Ek sefer 4-5 tane çıkaracağız. Manisa’ya otobüs çıkartıyoruz fiyat ise 220 TL. Bilet fiyatları böyle devam eder” diye konuştu.

“Ek sefer çıkaracağız gelen yolcu mağdur kalmayacak”
Doğu ve Karadeniz tarafının dolu olduğunu vurgulayan otobüs şoförü Taner Bal, “Trakya bölgesi diğer bölgelere nazaran biraz daha boş. Bilet fiyatları Doğu ve Karadeniz bölgesinde 500 TL’den aşağı değil. Ek sefer çıkaracağız gelen yolcu mağdur kalmayacak. Fiyatlar son dakikada olsa değişmez” dedi.

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