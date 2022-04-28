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'Kavga edeceğiz' demişti! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine açıklık getirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'Kavga edeceğiz' demişti! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine açıklık getirdi

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bir grup genci evlerinde misafir eden Kılıçdaroğlu, gençlerle çay içip sohbet etti. Su, elektrik, doğal gaz ve internetin temel insan hakkı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki 'kavga edeceğiz' sözlerine de açıklık getirdi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gençleri evinde misafir etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Elektrik faturasını ödediğiniz zaman, firmanın karını ödüyorsunuz, yapması gereken yatırımın bedelini ödüyorsunuz. Firma karını alıyor ama yapması gereken yatırımı yapmıyor. Yapmadığı için Isparta'da olduğu gibi elektrikler kesiliyor. Sözleşmelerin gereği, sözleşmesinin feshedilmesi lazım."

Su, elektrik, doğal gaz ve internetin 21'nci yüzyılın temel insan hakkı olarak ortaya çıktığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İnternetsiz bir evi düşünmek doğru değil. Elektrik olmadığı zaman hiçbir şey çalışmıyor. Bu artık temel insan hakkı. Temel insan hakkını, siz pazarlayamazsınız. Hiç kimsenin elektriğini kesemezsiniz. Bırakın evlerde elektrik kesilmesini, mesela çiftçinin kuyudan su çekecek tarlasını sulaması gerekiyor ama onun da elektriğini kesiyorsunuz. Faturasını ödemesi için ürününü satması lazım. Buna benzer pek çok sorun var. Sosyal devletlerin bu tür sorunları sağlıklı ve akılcı politikalarla çözmesi gerekiyor."

Kılıçdaroğlu, elektrikleri kesilen ailelerin ne yaşadığını hissetmek için bir hafta elektrik faturasını ödemediklerini anımsatarak, faturayı bugün internet üzerinden ödeyeceklerini duyurdu.

Son grup toplantısında sarf ettiği "kavga edeceğiz" sözünün bir manifesto olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Artık toplumun her kesiminin, aydın kesiminin, sorumluluk hisseden her kesiminin, ülkenin geleceğinden endişe duyan her kesiminin ortak hareket etmesi lazım. Bu kavganın, ortaklaştığımız bir kavga olması lazım." diye konuştu.

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