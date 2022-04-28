Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini uçurdu alım gücü iki katı düşecek!

Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 oranda artırarak yüzde 42,8'e çıkardı. Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu son dakika olarak Başkan Şahap Kavcıoğlu tarafından açıklandı. Açıklanan bu tahmine göre alım gücünün yıl sonunda neredeyse iki katı düşecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2'ten yüzde 42,8'a çıkardı. Ham petrol tahminini 102 dolara, gıda enflasyonu tahminini ise yüzde 49'a yükseltti.

Kavcıoğlu açıkladığı rakamlardan sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz ve olumlu gelişmelerle beraber onun daha da fazla düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz ama şu anda mevcut verilerle öngörümüz bu."

Kavcıoğlu Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel ekonomiyi emtia ve tedarik zinciri kanalları üzerinden etkilediğini belirterek “arz ve tedarik sorunları henüz düzelme eğilimine girmedi. Ticaret ortaklarımızdaki büyüme beklentileri aşağı yönlü güncellenmekte. Dünyada manşet ve çekirdek enflasyon yüksek seviyelere ulaştı” değerlendirmesini yaptı.

Kavcıoğlu Türkiye ekonomisine dair “büyümeye en büyük katkı sanayi ve hizmetlerden geldi. Ekonomik faaliyetlerde iyileşme eğilimi devam ediyor. İlk çeyrek verileri iktisadi faaliyetteki kompozisyonun iyileşmekte olduğuna işaret etmekte. Yatırım harcamaları güçlü bir artış eğiliminde. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devamını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Enflasyonun kademeli olarak azalacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı sonunda yüzde 42.8 2023 yılı sonunda 12,9, 2024 sonunda ise 8,4 tekabül etmektedir. 2022 tahminini 19,6 puanlık güncelleme ile 42,8'e yükselttik.



İlk enflasyon raporunda 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 23.2’ye yükseltmişti.