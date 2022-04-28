Milyonlar Temmuz zammını bekliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2 milyona yakın emeklinin gözü yılın başında yüzde 65 oranında zamla 2500 liraya çıkan en düşük emekli aylığındaki yeni zamma çevrildi. Temmuz maaş zammı için en düşük aylığa zamda iki formül masada....
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli aylığı artacak" diyerek verdiği müjdeli haberin ayrıntılarını Pazar günü açıklayacak. Bakan Bilgin, enflasyona karşı vatandaşı koruyacak yeni sosyal politika önlemlerinin de devreye gireceğini duyurdu.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Bakan Bilgin, "Çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.
Dul ve yetim aylığı alanlar
Emekli aylıklarında alt sınır 2019'da 1000 lira olarak belirlenirken, önceki yıl 1500 liraya, yılbaşında da 2500 liraya çıkarılmıştı.
Yeni düzenleme ile 6 aylık enflasyonun dikkate alınması durumunda (Merkez Bankası anketine göre yüzde 34.62) malullük ve yaşlılık sigortası kapsamında ödenen emekli aylıkları, ek ödeme toplamları bunun altında olan emekli aylıkları 3 bin 365 liraya tamamlanacak.