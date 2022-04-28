Milyonlar Temmuz zammını bekliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Bakan Bilgin, "Çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.