BIST 2.469
DOLAR 14,80
EURO 15,63
ALTIN 899,51
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Evde bakım parası alana bayram ikramiyesi ödenir mi?

Evde bakım parası alana bayram ikramiyesi ödenir mi?

Ramazan bayramı öncesinde bir müjde de evinde yaşlı, engelli ve hasta bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları tüm illerde, 29 Nisan cuma gününe kadar bayram öncesinde ödenecek. Peki evde bakım maaşı alanlara 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödenecek mi?

Abone ol

Ramazan bayramı öncesi beklenen haber geldi evde bakım maaşı alan vatandaşları  sevindirecek gelişme Erdoğan tarafından açıklandı. 2022 yılında 2. 706 lira olan evde bakım maaşları 29 Nisan cuma gününe kadar tüm illerde ödenecek. Peki evde bakım maaşı alan 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödenecek mi? 

Evde bakım maaşı 1798'den 2706'ya yükseldi.

Kimler evde bakım maaşı alır:  Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

Devlet tarafından emekliye ödenen bin 100 liralık bayram ikramiyesi evde bakım maaşı alan vatandaşlara ödenmiyor. 

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir. 

18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Sanki bu terörist İBB’de yakalanmadı
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Sanki bu terörist İBB’de yakalanmadı
Şevval ayı ne zaman 2022 ne zaman başlar Diyanet takvimi
Şevval ayı ne zaman 2022 ne zaman başlar Diyanet takvimi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması
Zekat hesaplama 2022 Diyanet nasıl yapılır? Zekat nedir ne zaman verilir?
Zekat hesaplama 2022 Diyanet nasıl yapılır? Zekat nedir ne zaman verilir?
'Kavga edeceğiz' demişti! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine açıklık getirdi
'Kavga edeceğiz' demişti! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine açıklık getirdi
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini uçurdu alım gücü iki katı düşecek!
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini uçurdu alım gücü iki katı düşecek!
Yaşlılık maaşı alana 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödenir mi?
Yaşlılık maaşı alana 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödenir mi?
Koronavirüs sonrası aşılar yapılamadı o hastalıkta patlama oldu DSÖ duyurdu
Koronavirüs sonrası aşılar yapılamadı o hastalıkta patlama oldu DSÖ duyurdu
Yoğunluk başladı biletlerin yüzde 80'ni tükendi! Son dakikaya kalan...
Yoğunluk başladı biletlerin yüzde 80'ni tükendi! Son dakikaya kalan...
Ekonomik güven endeksi düşüşünü sürdürüyor
Ekonomik güven endeksi düşüşünü sürdürüyor