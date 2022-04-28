Evde bakım parası alana bayram ikramiyesi ödenir mi?

Ramazan bayramı öncesinde bir müjde de evinde yaşlı, engelli ve hasta bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları tüm illerde, 29 Nisan cuma gününe kadar bayram öncesinde ödenecek. Peki evde bakım maaşı alanlara 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödenecek mi?

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Ramazan bayramı öncesi beklenen haber geldi evde bakım maaşı alan vatandaşları sevindirecek gelişme Erdoğan tarafından açıklandı. 2022 yılında 2. 706 lira olan evde bakım maaşları 29 Nisan cuma gününe kadar tüm illerde ödenecek. Peki evde bakım maaşı alan 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödenecek mi?

Evde bakım maaşı 1798'den 2706'ya yükseldi.

Kimler evde bakım maaşı alır: Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

Devlet tarafından emekliye ödenen bin 100 liralık bayram ikramiyesi evde bakım maaşı alan vatandaşlara ödenmiyor.

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir.

18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.